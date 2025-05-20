В МВД предлагают закрепить за лагерями статус уязвимых объектов

— На сегодня акиматами детские лагеря не включены в территориальные перечни объектов УТО. Соответственно нет четких критериев к обеспечению их охраны. Предлагается поручить Министерству просвещения и акимам регионов внести их в перечни, — сообщил Ержан Саденов.

По словам министра, МВД готово обеспечить:

проверку персонала лагерей (на судимость, розыск и криминальные учёты);

закрепление сотрудников полиции за каждым лагерем (обходы, проверки и пр.);

сопровождение организованных перевозок детей к местам отдыха.

С учётом приближения летних каникул МВД уже начало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В его рамках:

маршруты патрулирования приближены к учебным заведениям и зонам отдыха;

усилен надзор на пешеходных переходах и перекрёстках;

проверяется соблюдение правил перевозки детей;

обследуются дороги вблизи школ и объектов досуга.

— В ряде регионов выявлены недостатки дорожной инфраструктуры: отсутствие светофоров, знаков, дорожной разметки. Акиматам необходимо устранить их до начала учебного года, то есть, до 1 сентября, — отметил глава МВД.

В рамках профилактической работы продолжается операция «Подросток», стартовавшая 10 апреля и которая продлится до 31 мая. За это время:

в Центры адаптации помещено 900 безнадзорных подростков;

пресечено более 26 тыс. административных правонарушений;

выявлено свыше 3 тыс. фактов неисполнения родительских обязанностей;

на учёт поставлены 954 несовершеннолетних и 815 родителей;

заблокировано более 4 тыс. опасных интернет-ресурсов.

Кроме того, в летний период будет проведено мероприятие «Дети в ночном городе», направленное на недопущение правонарушений среди подростков, работу с подучётными и неблагополучными семьями, пресечение нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах и в развлекательных заведениях, борьбу с продажей алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.