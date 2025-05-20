В МВД предлагают закрепить за лагерями статус уязвимых объектов
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов на заседании Правительства сообщил о необходимости усиления безопасности в местах массового отдыха детей, в том числе в летних лагерях, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
— На сегодня акиматами детские лагеря не включены в территориальные перечни объектов УТО. Соответственно нет четких критериев к обеспечению их охраны. Предлагается поручить Министерству просвещения и акимам регионов внести их в перечни, — сообщил Ержан Саденов.
По словам министра, МВД готово обеспечить:
- проверку персонала лагерей (на судимость, розыск и криминальные учёты);
- закрепление сотрудников полиции за каждым лагерем (обходы, проверки и пр.);
- сопровождение организованных перевозок детей к местам отдыха.
С учётом приближения летних каникул МВД уже начало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В его рамках:
- маршруты патрулирования приближены к учебным заведениям и зонам отдыха;
- усилен надзор на пешеходных переходах и перекрёстках;
- проверяется соблюдение правил перевозки детей;
- обследуются дороги вблизи школ и объектов досуга.
— В ряде регионов выявлены недостатки дорожной инфраструктуры: отсутствие светофоров, знаков, дорожной разметки. Акиматам необходимо устранить их до начала учебного года, то есть, до 1 сентября, — отметил глава МВД.
В рамках профилактической работы продолжается операция «Подросток», стартовавшая 10 апреля и которая продлится до 31 мая. За это время:
- в Центры адаптации помещено 900 безнадзорных подростков;
- пресечено более 26 тыс. административных правонарушений;
- выявлено свыше 3 тыс. фактов неисполнения родительских обязанностей;
- на учёт поставлены 954 несовершеннолетних и 815 родителей;
- заблокировано более 4 тыс. опасных интернет-ресурсов.
Кроме того, в летний период будет проведено мероприятие «Дети в ночном городе», направленное на недопущение правонарушений среди подростков, работу с подучётными и неблагополучными семьями, пресечение нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах и в развлекательных заведениях, борьбу с продажей алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.