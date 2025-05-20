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    14:55, 20 Май 2025 | GMT +5

    В МВД предлагают закрепить за лагерями статус уязвимых объектов

    Министр внутренних дел РК Ержан Саденов на заседании Правительства сообщил о необходимости усиления безопасности в местах массового отдыха детей, в том числе в летних лагерях, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    дети, детский лагерь, парк, развлечения, саябақ, балалар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — На сегодня акиматами детские лагеря не включены в территориальные перечни объектов УТО. Соответственно нет четких критериев к обеспечению их охраны. Предлагается поручить Министерству просвещения и акимам регионов внести их в перечни, — сообщил Ержан Саденов.

    По словам министра, МВД готово обеспечить:

    • проверку персонала лагерей (на судимость, розыск и криминальные учёты);
    • закрепление сотрудников полиции за каждым лагерем (обходы, проверки и пр.);
    • сопровождение организованных перевозок детей к местам отдыха.

    С учётом приближения летних каникул МВД уже начало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В его рамках:

    • маршруты патрулирования приближены к учебным заведениям и зонам отдыха;
    • усилен надзор на пешеходных переходах и перекрёстках;
    • проверяется соблюдение правил перевозки детей;
    • обследуются дороги вблизи школ и объектов досуга.

    — В ряде регионов выявлены недостатки дорожной инфраструктуры: отсутствие светофоров, знаков, дорожной разметки. Акиматам необходимо устранить их до начала учебного года, то есть, до 1 сентября, — отметил глава МВД.

    В рамках профилактической работы продолжается операция «Подросток», стартовавшая 10 апреля и которая продлится до 31 мая. За это время:

    • в Центры адаптации помещено 900 безнадзорных подростков;
    • пресечено более 26 тыс. административных правонарушений;
    • выявлено свыше 3 тыс. фактов неисполнения родительских обязанностей;
    • на учёт поставлены 954 несовершеннолетних и 815 родителей;
    • заблокировано более 4 тыс. опасных интернет-ресурсов.

    Кроме того, в летний период будет проведено мероприятие «Дети в ночном городе», направленное на недопущение правонарушений среди подростков, работу с подучётными и неблагополучными семьями, пресечение нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах и в развлекательных заведениях, борьбу с продажей алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.

    Теги:
    МВД РК летний отдых Дети летний лагерь Детский отдых Несовершеннолетние Безопасность Отдых
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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