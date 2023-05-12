Летнюю террасу ресторана в Алматы сносят по решению суда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Летняя терраса ресторана «Чачапури» в центре Алматы была возведена незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На основании обращения горожан по поручению акима Алматы Ерболата Досаева управление градостроительного контроля провело проверку пристройки к жилому дому по адресу проспект Абылай хана, 107 и летней площадки.

«По результатам проверки арендатор ТОО «Матадор» привлечен к ответственности по статье 322 части 1, 319, 323 Кодекса «Об административных правонарушениях Республики Казахстан», параллельно в отношении собственника и арендатора управлением поданы иски в межрайонный суд по административным правонарушениям и межрайонный экономический суд о сносе незаконно возведенной летней площадки, расположенной на территории госфонда», - сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы.

Исковые требования управления были удовлетворены, однако в Алматинский городской суд поступила апелляционная жалоба. Судебные разбирательства завершились 25 апреля 2023 года – постановлением апелляционного суда решение о сносе осталось без изменений. Снос начат 12 мая текущего года в присутствии судебных исполнителей.

Ранее в Алматы по решению суда снесли пристройку к жилому дому, ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би, крупный ресторан, четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра, а также летние террасы двух кафе.