Лесной пожар локализовали в нацпарке «Баянаул»

20 июля 2026 года в 09:23 на территории Жасыбайского подразделения государственного национального природного парка «Баянаул» в квартале 21, выделе 31, был обнаружен очаг возгорания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Площадь пожара составила 0,003 га.

К тушению пожара были привлечены силы и средства лесной охраны ГНПП «Баянаул», а также РГКП «Казавиалесоохрана».

20 июля 2026 года в 10:54 распространение пожара было локализовано.

В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации пожара и контролю за пожарной обстановкой на месте происшествия.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили о ликвидации лесных пожаров в Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.