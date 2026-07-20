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    Лесной пожар локализовали в нацпарке «Баянаул»

    20 июля 2026 года в 09:23 на территории Жасыбайского подразделения государственного национального природного парка «Баянаул» в квартале 21, выделе 31, был обнаружен очаг возгорания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

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    Фото: Минэкологии

    Площадь пожара составила 0,003 га.

    К тушению пожара были привлечены силы и средства лесной охраны ГНПП «Баянаул», а также РГКП «Казавиалесоохрана».

    20 июля 2026 года в 10:54 распространение пожара было локализовано.

    В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации пожара и контролю за пожарной обстановкой на месте происшествия.

    Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили о ликвидации лесных пожаров в Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

    Пожар Национальные природные парки Регионы Казахстана Национальные парки Природные пожары Лесные пожары Павлодарская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор