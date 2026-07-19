Лесные пожары в трех регионах Казахстана полностью ликвидированы — Минэкологии

О ликвидации лесных пожаров в Акмолинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает агентство Kazinform.

— 19 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрирован один лесной пожар, — сообщили в министерстве.

Кроме того, ликвидированы лесные пожары:

полностью ликвидированы два лесных пожара, зарегистрированные 15 июля 2026 года в Ерейментауском регионе Акмолинской области;

полностью ликвидирован один лесной пожар, зарегистрированный 18 июля 2026 года в Восточно-Казахстанской области;

полностью ликвидирован один лесной пожар, зарегистрированный в КГУ «Карабутак» Актюбинской области.

— Слаженные и оперативные действия работников лесного хозяйства и специалистов РГКП «Казавиалесоохрана» позволили в кратчайшие сроки локализовать и полностью ликвидировать лесные пожары. Своевременное обнаружение очагов возгорания, оперативное привлечение сил и средств, а также совместная работа авиации и наземных подразделений позволяют не допускать распространения огня на большие площади и эффективно ликвидировать лесные пожары, — отметили в ведомстве.

В Минэкологии напомнили, что в связи с повышением температуры воздуха в стране сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров.

— Призываем граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесах и на природе, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о трех лесных пожарах, зарегистрированных 18 июля на территории государственного лесного фонда страны.

