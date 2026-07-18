Три лесных пожара тушат в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило о трех лесных пожарах, зарегистрированных 18 июля 2026 года на территории гослесфонда страны, передает агентство Kazinform.

Ситуация о регионам:

Акмолинская область — 1 пожар;

Государственный национальный природный парк «Баянаул» (Павлодарская область) — 1 пожар;

Восточно-Казахстанская область — 1 пожар.

— Для оперативного обнаружения и ликвидации очагов возгорания были задействованы сотрудники государственной лесной охраны, силы и средства РГП «Казавиалесоохрана», а также при необходимости подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что работы по локализации и полной ликвидации лесных пожаров продолжаются. Ситуация находится под постоянным контролем.

— В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью в ряде регионов страны призываем граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при пребывании в лесах и на природе, не допускать разведения костров в запрещенных местах и проявлять максимальную осторожность, — добавили в Минэкологии.

Ранее сообщалось, что курпный пожар на территории Камышенского лесничества Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы» области Абай локализовали.

