Лесные пожары на юге и разрушительные ливни на севере — природные бедствия в Турции

Как оказалось на юге Турции, в популярном туристическом районе Манавгат провинции Анталья, горят лесные массивы, а на севере, в Черноморском регионе страны, сильные дожди вызвали наводнения и оползни.

Пожар в туристической зоне Антальи

Вчера вечером в районе Кумкёй, относящемся к городу Манавгат, начался пожар в прибрежной зоне, где имеются заросли сухим камышом. По словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, из-за жаркой и ветреной погоды огонь быстро распространился. Однако пожарные службы оперативно прибыли на место и локализовали возгорание до того, как оно успело охватить большие территории.

В целях предосторожности был эвакуирован один из отелей, расположенный поблизости. Как отметил губернатор, мера была принята, чтобы защитить туристов от воздействия дыма. На данный момент опасности для отелей в регионе нет, все службы находятся в режиме полной готовности.

Фото: haber.mynet.com

Наводнения и оползни на Черноморском побережье

Тем временем в северных провинциях Ризе, Трабзон, Артвин и Гиресун бушует стихия другого рода. Проливные дожди, начавшиеся в ночь на 20 сентября, привели к выходу рек из берегов, подтоплению дорог и образованию оползней. Особенно сильно пострадали районы Ардешен, Фындыклы, Калкандере и Чамлыхемшин в провинции Ризе.

Из-за стихийного бедствия десятки людей оказались заблокированы в своих домах. Пять человек, включая двух детей, были спасены спасательными отрядами. В поселке Тунка оползни и наводнение отрезали доступ к домам. Там эвакуация проводилась при помощи тяжелой техники.

В районе Фындыклы уровень воды в реках Арылы и Чаглаян резко поднялся, вызвав сильные подтопления. Местные жители говорят, что в ночь с 19 на 20 сентября рухнул мост, к которому заранее перекрыли доступ службы спасения, обошлось без жертв.

Предупреждения и меры предосторожности

Метеорологическая служба Турции выпустила новые предупреждения для Черноморского региона. Губернатор Антальи, в свою очередь, напомнил гражданам о необходимости соблюдать осторожность в условиях засушливой и ветреной погоды, не разводить костры и избегать пикников в лесу.

Ранее мы писали о том, что в Турции создается новое Министерство по предотвращению стихийных бедствий. Оно будет заниматься координацией усилий по предупреждению и ликвидации последствий природных катастроф.