Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли два человека
Легкомоторный самолет загорелся при ударе о землю в Подмосковье, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Крушение произошло на аэродроме Вихрево. На земле жертв и пострадавших нет.
Причиной крушения самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в оперативных службах.
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Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
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