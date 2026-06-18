KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли два человека

    Легкомоторный самолет загорелся при ударе о землю в Подмосковье, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли двое
    Фото: МЧС России

    Крушение произошло на аэродроме Вихрево. На земле жертв и пострадавших нет.

    Причиной крушения самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    Росавиация классифицировала падение легкого самолета Zlin Z42 в Подмосковье как катастрофу.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    За первую половину июня в мире произошло уже несколько авиапроисшествий. 

    В Великобритании во время тренировочного полета разбился военный вертолет Королевского флота, погибли три члена экипажа.

    Военно-транспортный самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате, пять военнослужащих погибли.

    Самолет с 11 парашютистами и пилотом разбился в США.

    Восемь человек погибли в результате крушения бомбардировщика в Калифорнии.

    Самолет Авиация ТАСС Крушение самолета Происшествия Россия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор