Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли два человека

Легкомоторный самолет загорелся при ударе о землю в Подмосковье, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Крушение произошло на аэродроме Вихрево. На земле жертв и пострадавших нет.

Причиной крушения самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Росавиация классифицировала падение легкого самолета Zlin Z42 в Подмосковье как катастрофу.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

За первую половину июня в мире произошло уже несколько авиапроисшествий.

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