Военный самолет разбился в Индии, пятеро погибли
Военно-транспортный самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Пять военнослужащих погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 ВВС Индии недалеко от округа Джорхат в штате Ассам.
Как сообщает телеканал NDTV, самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате.
После падения воздушное судно загорелось.
На место происшествия прибыли экстренные службы, которые занимаются тушением пожара.
ВВС Индии в сообщении, опубликованном в X, подтвердили гибель пяти военнослужащих, находившихся на борту самолета.
В заявлении также выражены соболезнования семьям погибших и слова поддержки их близким.
Ранее в Великобритании во время тренировочного полета разбился военный вертолет Королевского флота, погибли три члена экипажа.