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    Военный самолет разбился в Индии, пятеро погибли

    Военно-транспортный самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Военный самолет разбился в Индии, пятеро погибли
    Фото: airliners.net

    Пять военнослужащих погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 ВВС Индии недалеко от округа Джорхат в штате Ассам.

    Как сообщает телеканал NDTV, самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате.

    После падения воздушное судно загорелось.

    На место происшествия прибыли экстренные службы, которые занимаются тушением пожара.

    ВВС Индии в сообщении, опубликованном в X, подтвердили гибель пяти военнослужащих, находившихся на борту самолета.

    Военный самолет разбился в Индии, пятеро погибли
    Фото: x.com/IAF_MCC
    Военный самолет разбился в Индии, пятеро погибли
    Фото: x.com/IAF_MCC

    В заявлении также выражены соболезнования семьям погибших и слова поддержки их близким.

    Ранее в Великобритании во время тренировочного полета разбился военный вертолет Королевского флота, погибли три члена экипажа.

    Самолет Военные Крушение самолета Индия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор