Военный самолет разбился в Индии, пятеро погибли

Военно-транспортный самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Пять военнослужащих погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 ВВС Индии недалеко от округа Джорхат в штате Ассам.

Как сообщает телеканал NDTV, самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате.

После падения воздушное судно загорелось.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые занимаются тушением пожара.

ВВС Индии в сообщении, опубликованном в X, подтвердили гибель пяти военнослужащих, находившихся на борту самолета.

Фото: x.com/IAF_MCC

Фото: x.com/IAF_MCC

В заявлении также выражены соболезнования семьям погибших и слова поддержки их близким.

Ранее в Великобритании во время тренировочного полета разбился военный вертолет Королевского флота, погибли три члена экипажа.