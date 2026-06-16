Восемь человек погибли в результате крушения бомбардировщика в Калифорнии

Стратегический бомбардировщик армии США B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве (Калифорния), передает агентство Kazinform со ссылкой на NBC.

Инцидент произошел в 11:20 по местному времени. Самолет выполнял плановый испытательный полет. Очевидцы рассказывают, что после крушения в небо поднялся огромный столб черного дыма.

— Сегодня на авиабазе Эдвардс произошла ужасная трагедия, и мы потеряли восемь замечательных американцев, — заявил журналистам полковник Джеймс Хейз, охарактеризовав их как смешанный экипаж из военнослужащих, гражданских сотрудников правительства и подрядчиков.

По его словам, B-52 участвовал в программе модернизации радиолокационных средств базы, он разбился сразу после взлета и загорелся. Причина пока не установлена и не будет определена до завершения серии расследований, которые могут занять до 30 дней. Дополнительные исследования причин могут занять более шести месяцев, добавил Хейз.

Boeing B-52 Stratofortress используется американскими военными с 1950-х годов. Это стратегический бомбардировщик большой дальности, который участвовал в бомбардировках Ирана в ходе последней войны США и Израиля против этой страны.

Способный летать на высоте до 15 км (коммерческие авиалайнеры летают на высоте около 10 км), этот крупный бомбардировщик имеет полезную нагрузку около 35 тонн, которая может включать сотни обычных бомб и 32 ядерные крылатые ракеты.

Он может дозаправляться в воздухе — что дает ему потенциально неограниченную дальность удара. Это позволило Соединенным Штатам создать «ядерный зонтик» во время холодной войны, в эпоху взаимно гарантированного уничтожения.

Ранее самолет с более чем 100 военными потерпел крушение в Колумбии.