    22:17, 23 Март 2026 | GMT +5

    Cамолет с более чем 100 военными потерпел крушение в Колумбии

    Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на котором находилось более 100 военных, потерпел крушение на юге страны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Кадр из видео © Mauricio Vanegas/ Х

    Как сообщила радиостанция Caracol, министр обороны страны Педро Санчес в X подтвердил происшествие, но не уточнил число находившихся на борту.

    По словам министра, на месте крушения работают военные, однако нельзя с точностью установить число жертв и причины происшествия.

    Жанара Мухамедиярова
