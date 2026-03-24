22:17, 23 Март 2026 | GMT +5
Cамолет с более чем 100 военными потерпел крушение в Колумбии
Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на котором находилось более 100 военных, потерпел крушение на юге страны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила радиостанция Caracol, министр обороны страны Педро Санчес в X подтвердил происшествие, но не уточнил число находившихся на борту.
По словам министра, на месте крушения работают военные, однако нельзя с точностью установить число жертв и причины происшествия.