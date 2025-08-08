LED-экраны и специальные автобусы: как зрители попадут на концерт Джей Ло

Как отметила управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова, при организации концерта особое внимание уделяется контролю входа зрителей и обеспечению порядка на всей территории стадиона. В день выступления на месте будут дежурить и оказывать помощь около трех тысяч человек — это сотрудники СОБР, полиции, ДЧС, медицинских служб и волонтеры.

— Дополнительно мы размещаем LED-экраны со стороны Абая - Байтурсынова, где будет отображаться схема прохода. Это поможет избежать очередей. То есть ранее такого еще не было. Кроме того, на экранах будет транслироваться видеоролик с инструкциями на казахском, русском и английском языках, — подчеркнула она.

Пропуск зрителей на территорию вокруг стадиона начнется с 15:00. Там будут работать фуд-корты, зоны ожидания и сервиса. Однако запуск в основную зону начнется только после завершения саундчека и получения разрешения от технической команды артистки.

— То есть мы не можем самостоятельно открыть ворота и запускать зрителей без разрешения команды артиста. В Астане, например, это сдвинулось на полтора часа. Все зависит не от организаторов, а от команды: бывает, они хотят продлить репетицию, — пояснила Альфия Нургумарова.

Команда Дженнифер Лопес прилетит в Алматы на частном авиасудне. В составе делегации — около 90 человек. По данным организаторов, все билеты на концерт уже распроданы — более 25 тысяч мест. Также предусмотрены отдельные зоны для специально приглашенных гостей.

Концерт мировой звезды пройдет в Алматы 10 августа. На мероприятие приедут гости из 29 стран.

Ранее в акимате сообщили, что территория стадиона будет разделена на четыре основные фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тыс. человек. Это позволит эффективно контролировать передвижение зрителей и поддерживать порядок. Для удобства гостей организуют работу 50 автобусов по специальным маршрутам. Движение транспорта будет проходить по улицам Абая, Сатпаева и Байтурсынова.

Напомним, 1 августа концерт Джей Ло прошел в Астане.