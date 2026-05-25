Квартиры в столице по низкой цене обещали мошенники жителям Акмолинской области

Мошенничество с «арестованными квартирами» в столице на 25 млн тенге расследуют в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в отдел полиции города Косшы обратились две местные жительницы пенсионного возраста с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевших, малознакомые женщины завладели их денежными средствами на общую сумму около 25 млн тенге.

— По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье «Мошенничество». Подозреваемые убеждали пенсионерок, что могут помочь приобрести трехкомнатные квартиры в Астане по заниженной стоимости. Женщинам объяснили, что жилье якобы находится под арестом, поэтому оформить его официально сразу невозможно, — поделились подробностями в полиции.

При этом злоумышленницы выдвинули ряд условий: деньги необходимо было передать наличными, а сами квартиры обещали оформить только через год. Кроме того, потерпевшим запрещали звонить и писать по поводу жилья, объясняя это тем, что «телефоны и переписки проверяются», поэтому обсуждать детали можно только при личной встрече.

Однако спустя два года обещанные квартиры женщины так и не получили.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух жительниц Астаны, причастность которых в настоящее время проверяется, — добавили в ведомстве.

Полицейские призвали казахстанцев быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям о продаже недвижимости по значительно заниженной цене. Перед передачей денежных средств необходимо тщательно проверять документы, юридический статус жилья и оформлять сделки исключительно в официальном порядке.

