Почти 900 млн тенге ущерба: в Астане осудили организатора миграционной схемы

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны осудил женщину за мошенничество почти на 896 млн тенге под видом оформления виз и миграционных услуг, передает Kazinform со ссылкой на столичный суд.

— Органом уголовного расследования С. обвинялась в совершении 124 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного неоднократно, в крупном и особо крупном размерах. (ст.190 ч.4 п.2) УК). Судом установлено С., являясь директором ТОО А. и ТОО П. (зарегистр.на имя своей мамы), с целью хищения денежных средств разработала схему, придавая ей вид оказания юридических услуг, распространяя ложные сведения о возможности получения долгосрочных виз (в США, Великобританию и страны шенген зоны) и миграционных услуг (получение ВНЖ и гражданства). Сумма общего ущерба, причиненного всем потерпевшим составила 896 008 755 тенге, — сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, а также дополнительный запрет на занятие предпринимательской деятельностью в сфере туризма и миграции сроком на 5 лет. Подсудимая вину признала частично, сторона защиты настаивала на назначении минимального наказания.

Как установил суд, вина подтверждается показаниями потерпевших, квитанциями о переводе денежных средств, договорами об оказании юридических услуг и займа, приходно-кассовыми ордерами, расписками и переписками в мессенджерах.

— Санкция ст. 190 ч.4 п.2) УК предусматривает наказание в виде штрафа от трехкратного до пятикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, — отметили в суде.

С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил более мягкое наказание — 6 лет 8 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также ей на 5 лет запретили заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма и миграции.

