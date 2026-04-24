телерадиокомплекс президента РК
    13:01, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Кувейт возобновил авиасообщения

    Авиалинии Кувейта возобновят работу с воскресенья 26 апреля, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Американские военные самолеты разбились в Кувейте
    Фото: US CENTCOM

    С вечера четверга впервые с начала операции США и Израиля против Ирана открыто воздушное пространство в Международном аэропорту Кувейта.

    — Решение согласовано с внутренними и международными органами власти в целях обеспечения высоких стандартов безопасности при возобновлении работы, — передает Агентство новостей Кувейта сообщение главы Управления гражданской авиации страны.

    По данным агентства, этот — шаг часть тщательно спланированного и постепенного курса на полное восстановление воздушного сообщения.

    Авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways планируют возонбновить рецсы с воскресенья 26 апреля.

    Ранее сообщалось, что Катар отрывает воздушное пространство для иностранных авиаперевозчиков.

    При этом ОАЭ сохранят ограничения в воздушном пространстве до 27 апреля.

    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
