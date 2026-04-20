Катар открывает воздушное пространство для иностранных авиаперевозчиков
Полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответсвии с международными стандартами безопасности, передает корреспондент Kazinform.
Управление гражданской авиации Государства Катар выпустило извещение для лётного состава (NOTAM) о поэтапном возобновлении операционной деятельности иностранных авиакомпаний в Государстве Катар через Международный аэропорт Хамад.
— Решение принято по итогам полноценной оценки ситуации, произведенной в согласовании со всеми государственными структурами, в целях обеспечения максимального высокого уровня готовности и эффективности оперативной деятельности, — говорится в сообщении Управления гражданской авиации Катара.
عودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية إلى دولة قطر#الدوحة #قطر #الطيران_المدني— الطيران المدني (@CAAQATAR) April 20, 2026
Resumption of Foreign Airlines' Operations to Qatar#doha #qatar #aviation pic.twitter.com/7e6rsWzsMO
Ведомство подтверждает, что все полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответствии с самыми высокими международными стандартами безопасности при соблюдении всех необходимых мер предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и персонала авиакомпаний.
