Катар открывает воздушное пространство для иностранных авиаперевозчиков

Управление гражданской авиации Государства Катар выпустило извещение для лётного состава (NOTAM) о поэтапном возобновлении операционной деятельности иностранных авиакомпаний в Государстве Катар через Международный аэропорт Хамад.

— Решение принято по итогам полноценной оценки ситуации, произведенной в согласовании со всеми государственными структурами, в целях обеспечения максимального высокого уровня готовности и эффективности оперативной деятельности, — говорится в сообщении Управления гражданской авиации Катара.

Ведомство подтверждает, что все полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответствии с самыми высокими международными стандартами безопасности при соблюдении всех необходимых мер предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и персонала авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке привел к коллапсу авиасообщения.

Мы также писали, что ОАЭ и США обсуждают финансовую поддержку на случай кризиса.