    16:50, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Катар открывает воздушное пространство для иностранных авиаперевозчиков

    Полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответсвии с международными стандартами безопасности, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Routes

    Управление гражданской авиации Государства Катар выпустило извещение для лётного состава (NOTAM) о поэтапном возобновлении операционной деятельности иностранных авиакомпаний в Государстве Катар через Международный аэропорт Хамад.

    — Решение принято по итогам полноценной оценки ситуации, произведенной в согласовании со всеми государственными структурами, в целях обеспечения максимального высокого уровня готовности и эффективности оперативной деятельности, — говорится в сообщении Управления гражданской авиации Катара.

    Ведомство подтверждает, что все полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответствии с самыми высокими международными стандартами безопасности при соблюдении всех необходимых мер предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и персонала авиакомпаний.

    Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке привел к коллапсу авиасообщения.

    Мы также писали, что ОАЭ и США обсуждают финансовую поддержку на случай кризиса.

    Азамат Бекжан
