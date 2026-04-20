ОАЭ и США обсуждают финансовую поддержку на случай кризиса — WSJ

Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры с США о получении финансовой поддержки на случай углубления кризиса в стране на фоне ситуации вокруг Ирана.

Как пишет The Wall Street Journal, глава Центрального банка ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе в ходе встреч в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом, а также представителями Минфина и Федеральной резервной системы обсудил возможность создания линии валютного свопа.

Издание отмечает, что до сих пор ОАЭ удавалось избежать серьезных финансовых последствий конфликта. Однако в дальнейшем Абу-Даби может потребоваться финансовая поддержка.

Отмечается, что конфликт нанес ущерб нефтегазовой инфраструктуре Эмиратов и лишил страну возможности экспортировать нефть через Ормузский пролив — одного из ключевых источников долларовой выручки. При этом, как передает ресурс, эмиратские чиновники сообщили представителям США о том, что, в случае дефицита долларовой ликвидности, ОАЭ могут быть вынуждены использовать китайский юань или другие валюты в операциях по продаже нефти и иных транзакциях.

Ранее сообщалось, что Иран отклонил участие в втором раунде переговоров с США и вновь перекрывает Ормузский пролив.