телерадиокомплекс президента РК
    12:08, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    ОАЭ и США обсуждают финансовую поддержку на случай кризиса — WSJ

    Эмиратские чиновники предупредили, что будут вынуждены использовать китайский юань или валюты других стран в случае дефицита долларовой ликвидности, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на The Wall Street Journal

    ОАЭ и США обсуждают финансовую поддержку на случай кризиса — WSJ
    Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры с США о получении финансовой поддержки на случай углубления кризиса в стране на фоне ситуации вокруг Ирана.

    Как пишет The Wall Street Journal, глава Центрального банка ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе в ходе встреч в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом, а также представителями Минфина и Федеральной резервной системы обсудил возможность создания линии валютного свопа.

    Издание отмечает, что до сих пор ОАЭ удавалось избежать серьезных финансовых последствий конфликта. Однако в дальнейшем Абу-Даби может потребоваться финансовая поддержка.

    Отмечается, что конфликт нанес ущерб нефтегазовой инфраструктуре Эмиратов и лишил страну возможности экспортировать нефть через Ормузский пролив — одного из ключевых источников долларовой выручки. При этом, как передает ресурс, эмиратские чиновники сообщили представителям США о том, что, в случае дефицита долларовой ликвидности, ОАЭ могут быть вынуждены использовать китайский юань или другие валюты в операциях по продаже нефти и иных транзакциях.

    Ранее сообщалось, что Иран отклонил участие в втором раунде переговоров с США и вновь перекрывает Ормузский пролив.

    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
