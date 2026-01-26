Курултаю могут дать право единолично принимать конституционные законы

По словам Сарыма, мажилисмены согласились с поправками в три статьи Основного закона, касающиеся организации и работы законодательного органа.

Говоря о статье 50 Конституции, он сообщил, что предложенная редакция полностью поддержана. Согласно поправкам, Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа. Срок полномочий депутатов предлагается сохранить на уровне пяти лет — по аналогии с действующим Мажилисом.

По статье 51, как отметил Сарым, предложения членов рабочей группы также приняты в полном объёме. Речь идёт о сохранении требования, согласно которому депутатом Курултая может быть гражданин Казахстана, достигший 25 лет и постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет.

Наиболее содержательные и концептуальные изменения, по его словам, предусмотрены в статье 53 Конституции. Именно они, как подчеркнул депутат, затрагивают архитектуру государственного управления и систему сдержек и противовесов между ветвями власти.

— В действующей Конституции Республики Казахстан статья 53 содержала 13 пунктов, которые предметно описывали функционал палат Парламента. В новой редакции, представленной в сравнительной таблице, хочу обратить на это ваше внимание, содержится уже 23 пункта, то есть, функционал вырастает более чем в полтора раза, — подчеркнул член Конституционного совета.

Согласно предлагаемым изменениям, Курултай сохраняет все прежние полномочия Мажилиса, а также получает новые. В их числе — право единолично принимать конституционные законы, инициировать проведение республиканского референдума, а также большинством голосов давать согласие Президенту Казахстана на назначение вице-президента.

Кроме того, Курултай сможет давать согласие на назначение 10 судей Конституционного суда, шести членов Центральной избирательной комиссии и восьми членов Высшей аудиторской палаты. Также ему предлагается предоставить полномочия по избранию и освобождению от должности судей Верховного суда по представлению Президента, принятию ими присяги и лишению неприкосновенности судей Конституционного и Верховного судов.

Как отметил Сарым, в случае одобрения этих поправок на общенациональном референдуме они будут конкретизированы и реализованы в рамках соответствующих конституционных законов.

Ранее стало известно о требованиях к депутатам и об основаниях для лишения мандата, которые предлагают закрепить в Оснонвом законе.