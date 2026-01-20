Курултай стал важным инструментом реформ и развития гражданского общества — Токаев

Глава государства подчеркнул укрепление гражданского сознания, повышение уровня безопасности детей и женщин, а также успешную работу по регулированию азартных игр и обеспечению социальной справедливости.

— Национальный курултай стал важным инструментом реформ: за четыре года он внес конкретные предложения, поддержанные 26 участниками, что сделало его ключевой движущей силой перемен в стране, — сказал Президент.

Токаев отметил, что деятельность курултая продолжает способствовать реализации стратегических задач государства и укреплению доверия между обществом и властью.

Напомним, Kazinform ведет прямую трансляцию с Национального курултая в Кызылорде.