Курултай стал важным инструментом реформ и развития гражданского общества — Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае отметил значительные изменения в обществе, достигнутые благодаря проведенным реформам и работе курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства подчеркнул укрепление гражданского сознания, повышение уровня безопасности детей и женщин, а также успешную работу по регулированию азартных игр и обеспечению социальной справедливости.
— Национальный курултай стал важным инструментом реформ: за четыре года он внес конкретные предложения, поддержанные 26 участниками, что сделало его ключевой движущей силой перемен в стране, — сказал Президент.
Токаев отметил, что деятельность курултая продолжает способствовать реализации стратегических задач государства и укреплению доверия между обществом и властью.
