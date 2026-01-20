РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:14, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Курултай стал важным инструментом реформ и развития гражданского общества — Токаев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае отметил значительные изменения в обществе, достигнутые благодаря проведенным реформам и работе курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Миллий қурултой
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул укрепление гражданского сознания, повышение уровня безопасности детей и женщин, а также успешную работу по регулированию азартных игр и обеспечению социальной справедливости.

    — Национальный курултай стал важным инструментом реформ: за четыре года он внес конкретные предложения, поддержанные 26 участниками, что сделало его ключевой движущей силой перемен в стране, — сказал Президент.

    Токаев отметил, что деятельность курултая продолжает способствовать реализации стратегических задач государства и укреплению доверия между обществом и властью.

    Напомним, Kazinform ведет прямую трансляцию с Национального курултая в Кызылорде.

    Адиль Саптаев
