    16:19, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Курултай стал площадкой для свободного обмена мнениями - Газиз Абишев

    По мнению политического обозревателя, члена Национального курултая Газиза Абишева, этот формат позволяет вовлечь широкие слои общества в обсуждение стратегических вопросов развития страны. 

    Ғазиз Абишев
    Фото из личного архива Газиза Абишева

    Эксперт отметил, что в политической науке существует специальный термин — делиберативная демократия, или по-другому совещательная демократия. Это механизм вовлечения широких слоев общества в обсуждение стратегических вопросов развития, выходящий за рамки конкуренции политических сил.

    — Подобные органы действуют во многих странах: Совет по экономике и социальным вопросам во Франции, Общественная палата в России, курултай в Кыргызстане, аналогичные структуры в Канаде. Их распространение объясняется тем, что законодательные органы, будучи связаны правилами политической борьбы, партийной дисциплиной и влиянием правящих сил, неизбежно приобретают свою «спортивную» специфику. В то время как совещательные институты, не обладающие властным мандатом, создают условия для более свободного обмена мнениями, снижают напряжение и становятся платформой единения различных слоев общества, — отметил Газиз Абишев.

    Национальный курултай в Казахстане выполняет именно такую роль.

    — У Президента Казахстана есть несколько форматов обращения к народу — послания, заседания Ассамблеи народа Казахстана, партийные съезды, — и Курултай занимает среди них особое место. Его специфика в том, что исторически это собрание представителей со всей страны, где Глава государства может напрямую озвучить стратегические инициативы, — отметил экперт.

    Предстоящий курултай, как ожидает политолог, станет пространством для обсуждения широкого спектра вопросов, включая политическую реформу.

    — Зрители видят лишь пленарное заседание и выступление Президента, но ему предшествуют два дня напряженной работы в секциях. Делегаты, прибывшие из разных регионов, ведут содержательные дискуссии в формате «открытого микрофона», без цензуры и ограничений, что делает обсуждение особенно глубоким и живым. Именно здесь формируется общественный консенсус, и вполне возможно, что Президент на этой площадке финализирует проект парламентской реформы, — отметил спикер.

    Ранее сообщалось, что Президент утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия.

