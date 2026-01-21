Курултай — институт, близкий национальному сознанию — Маулен Ашимбаев

По словам Маулена Ашимбаева, V заседание Национального курултая состоялось в исторически важный для страны период и стало событием, определившим стратегические ориентиры дальнейшего развития государства.

В ходе заседания были всесторонне рассмотрены как наиболее острые и актуальные проблемы, волнующие общество, так и масштабные инициативы, направленные на укрепление государственности.

В частности, Президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложения, призванные вывести на качественно новый уровень политическую систему страны, модель государственного управления, общественное сознание и стратегический курс национального развития.

— Очевидно, что выступление Главы государства представляет собой не набор отдельных реформ, а яркое выражение целостной новой политической парадигмы. Одним из центральных вопросов, получивших особое внимание в рамках Курултая, стала парламентская реформа. Президент ясно обозначил, что именно она является ядром преобразований нового этапа масштабной политической модернизации, — сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также напомнил, что Президент предложил назвать новый однопалатный Парламент Курултай. По его словам, это предложение основано на принципе исторической преемственности. Данное слово глубоко укоренено в национальном сознании. Курултай изначально является традиционным институтом государственности и общенациональной площадкой, где обсуждаются судьбоносные для народа вопросы.

— Обновление данного названия в современном политическом и институциональном содержании мы воспринимаем как проявление исторической справедливости. В ходе анализа поступивших предложений было озвучено, что Рабочая группа пришла к выводу о целесообразности установления численности депутатских мандатов нового Парламента на уровне 145, а также ограничения количества парламентских комитетов до не более чем 8. Это — целесообразная инициатива. Как подчеркнул Президент, ключевая цель заключается не в увеличении численности депутатов, а в формировании эффективного и профессионального Парламента. Международная практика также подтверждает, что для качественного законотворчества решающее значение имеют не количественные показатели, а профессионализм, ответственность и патриотизм. В этой связи принцип «дело не в количестве, а в качестве» должен стать фундаментальным ориентиром деятельности нового Парламента. Глава государства предложил наделить новый Парламент полномочиями по участию в формировании ряда важнейших государственных институтов. В частности, назначение членов Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии с согласия Парламента станет шагом, способным кардинально усилить национальный парламентаризм. Также предусмотрено, что судьи Верховного суда будут избираться Парламентом по представлению Президента, что позволит укрепить баланс между ветвями власти и повысить эффективность системы сдержек и противовесов, — сказал Маулен Ашимбаев.

Глава государства уделил особое внимание и предложениям по формированию самого Парламента. Теперь депутаты будут избираться по пропорциональной системе, что приведет к усилению роли политических партий. Данное решение направлено на повышение их институциональной ответственности. В то же время сохранение мажоритарной системы в регионах позволит учитывать мнение местного населения и обеспечит более тесную связь депутатов с избирателями на местах.

Маулен Ашимбаев отметил, что отказ от президентской квоты в Парламенте, а также отмена специальной квоты Ассамблеи народа Казахстана свидетельствуют о дальнейшем укреплении нового высшего представительного органа как самостоятельного и независимого института.

— В ходе заседания также был дан развернутый ответ на вопрос о том, каким образом в условиях однопалатного Парламента будут учитываться интересы регионов и различных этнических групп страны. В этом контексте особое значение приобретает инициатива Главы государства по созданию Халық Кеңесі — Народный Совет Казахстана. На данный высший консультативный орган предполагается возложить функции Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. Помимо этого, Народный совет будет отвечать за проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также других гуманитарных форумов общегосударственного значения. Как отметил Президент, в состав Совета на равноправной основе войдут представители регионов, этнических групп и общественных организаций. Очевидно, что это станет действенным механизмом сохранения общественного согласия и учета многообразия интересов в стране. Наделение Халық кеңесі правом законодательной инициативы, безусловно, существенно повысит его статус. Одной из ключевых задач нового органа также станет разработка предложений по совершенствованию внутренней политики. Таким образом, он должен стать полноценной и устойчивой площадкой диалога между государством и обществом, — сказал он.

По мнению председателя Сената, в этой связи следует особо отметить, что Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай успешно выполнили возложенную на них важную миссию. Оба института внесли весомый вклад в укрепление стабильности и общественного согласия, а также в принятие государственных решений с учетом общественного мнения.

Принятие 26 законов за последние 4 года на основе предложений, выдвинутых в рамках Национального курултая, свидетельствует о том, что он был не формальной, а ориентированной на конкретный результат площадкой. Такие важные вопросы, как защита прав женщин, обеспечение безопасности детей, борьба с лудоманией и наркоманией, нашли свое решение на законодательном уровне. Закрепление основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики страны стало важным этапом на пути формирования нового качества нации. В дальнейшем работа в этом направлении будет активно продолжена в рамках Народного совета Казахстана.

Создание института вице-президента

Еще одним важным предложением, на котором остановился Глава государства, стала инициатива по созданию института вице-президента. Это решение, продиктованное требованиями времени, и важный шаг, направленный на обеспечение преемственности власти и устойчивости системы государственного управления.

— На заседании Национального курултая также не остались без внимания вопросы значения эпохи цифровизации, а также важность представления духовно-культурного наследия нашей страны миру и сохранения нашей уникальности. Президент отметил необходимость регулярного проведения научных мероприятий, систематически популяризирующих учения Аль-Фараби, Яссауи и Абая, подчеркнув, что это инициатива укрепляет духовное ядро нации. На самом деле, в эпоху развитых цифровых технологий и искусственного интеллекта сохранение национальной идентичности является стратегической задачей. В этом контексте создание фонда «Национальное цифровое наследие» приобретает особое значение. Ведь это важный проект, который аккумулирует народную память и достижения науки и образования, а также передает историческое наследие будущим поколениям, — сказал Маулен Ашимбаев.

В этой связи следует особо подчеркнуть, что научное изучение многовекового наследия нашего народа, включая летопись Золотой Орды и тюркскую цивилизацию, а также издание фундаментального семитомного труда по академической истории Казахстана, являются важными шагами на пути обновления исторического сознания нации. Как отметил Президент, данный научный сборник планируется издать к 35-летию Независимости. Несомненно, это станет ярким примером патриотизма и наглядным свидетельством того, как исторические вехи отмечаются конкретными делами.

— Кроме того, Президент подчеркнул, что патриотизм оценивается не по пустым лозунгам, прикрывающимся национальными интересами, а по таким принципам, как верность своему делу, гражданская ответственность, уважение к верховенству закона. На самом деле, Казахстан должен быть страной Справедливости, Закона и порядка. Поэтому закону и порядку придается приоритет как одной из основных опор государства. Каждый гражданин обязан неукоснительно соблюдать требования закона. Это — главное условие справедливого общества. На Курултае также обсуждались вопросы повышения качества человеческого капитала, развития образования, науки, цифровизации и искусственного интеллекта, которые напрямую влияют на будущее страны. Сегодня ни для кого не секрет, что цифровизация и искусственный интеллект кардинально меняют систему мышления и образ жизни общества. В этих условиях важен не численный показатель населения, а способность стран адаптироваться к новым технологиям и эффективно их использовать. Поэтому Казахстан определяет задачи в этом направлении и ставит новые ориентиры, — отметил спикер палаты.

Энергетическая безопасность

Энергетическая самостоятельность обозначена как одно из ключевых направлений государственной политики. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что крайне важно оперативно вводить в эксплуатацию новые источники энергии, эффективно использовать стратегические ресурсы, прежде всего уголь, с применением современных экологических технологий, а также не допускать управленческих ошибок.

— На заседании Курултая также обсуждались задачи по развитию автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения, логистики и инфраструктуры, которые являются приоритетными направлениями, направленными на увеличение экономического роста Казахстана. Задания Президента, касающиеся устранения недостатков в образовании и здравоохранении, эффективного использования финансов и противодействия коррупции, являются конкретными шагами, основанными на социальной справедливости. В соответствии с этим Правительство получило поручение срочно реформировать систему государственного финансирования в сфере образования. В целом, конституционные инициативы, озвученные на Курултае, представляют собой исторический поворот, направленный на модернизацию институциональной структуры государства и превращение Казахстана в Справедливое, Сильное, Безопасное и Чистое государство. На самом деле, реформы, предложенные Главой государства, принимаются не только для решения актуальных проблем сегодняшнего дня, но и для будущего грядущих поколений. Перед нами стоит задача качественно реализовать эти инициативы. Поэтому я призываю всех объединиться вокруг Президента на новом этапе развития страны и действовать как единое целое ради национальной цели. Если в этот решающий период мы проявим подлинный патриотизм и крепкое единство, мы займем достойное место среди развитых стран и реализуем все намеченные планы, — сказал Маулен Ашимбаев.

