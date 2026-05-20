Курт, сгущенку и кефир по новой технологии создают в Казахстане

Ученые Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности реализуют научный проект по эффективному использованию молочной сыворотки — побочного продукта молочного производства, который сегодня нередко используется ограниченно либо утилизируется как вторичное сырье.

Фото: Министерство сельского хозяйства

В рамках проекта разрабатываются технологии глубокой переработки сыворотки и ее применения при производстве кисломолочных и творожных продуктов. По словам ученых, молочная сыворотка обладает высокой пищевой и биологической ценностью и может стать основой для создания функциональных продуктов питания.

Фото: Министерство сельского хозяйства

На базе сыворотки исследователи создают белково-углеводные концентраты, а также комбинируют их с растительным сырьем — пшеничными отрубями и чечевицей. Такой подход позволяет не только повысить питательную ценность продукции, но и решить задачу рациональной переработки побочных продуктов молочной отрасли.

Разрабатываемые технологии позволят наладить выпуск новых видов кефира, творожных изделий, курта и сгущенных молочных продуктов с улучшенными функциональными свойствами.

Как отмечают специалисты, новые продукты будут содержать повышенное количество легкоусвояемого белка, пищевых волокон и биологически активных веществ, способствующих укреплению здоровья и улучшению пищеварения.

Фото: Министерство сельского хозяйства

В настоящее время ведется работа по созданию рецептур, определению технологических параметров и опытной апробации продукции. В дальнейшем технологии планируется внедрить на предприятиях молочной отрасли Казахстана.

Реализация проекта позволит превратить молочную сыворотку из малоиспользуемого побочного продукта в ценное сырье для производства продуктов нового поколения, а также снизить потери сырья и повысить эффективность переработки в молочной промышленности страны.

О клиническом исследовании отечественного препарата для лечения аллергии на пыльцу полыни — одной из самых распространенных причин сезонной аллергии в стране, можно прочитать здесь.