Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 458,96 тенге, продажа 465,96 тенге;
— евро: покупка 535,97 тенге, продажа 545,97 тенге;
— рубль: покупка 5,90 тенге, продажа 6,20 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 460,91 тенге, продажа 463,53 тенге;
— евро: покупка 540,28 тенге, продажа 545,78 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,97 — 6,10 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 462,36 тенге, продажа 464,55 тенге;
— евро: покупка 537,21 тенге, продажа 542,93 тенге;
— рубль: покупка 6,01 тенге, продажа 6,09 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 461,55 тенге, 1 евро — 540,38 тенге, 1 рубль — 6,15 тенге.
По итогам дневных торгов 29 апреля средневзвешенный курс доллара составил 461,55 тенге, поднявшись на 4,19 тенге.