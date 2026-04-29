Курс доллара укрепился на 4 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 461,55 тенге, поднявшись на 4,19 тенге. Официальный курс Национального банка на 29 апреля установлен на уровне 457,21 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 457,34 тенге, продают по 463,94 тенге. Евро можно приобрести по 535,16 тенге, а продать по 544,79 тенге. Рубль покупают по 5,86 продают по 6,15 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 461,20 тенге, продают по 463,65 тенге. Евро торгуется в диапазоне 540,24 — 545,76 тенге, а рубль: 5,99 — 6,12 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 462,57 тенге, а продают по 464,70 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 537,27 — 543,00 тенге, а рубль в районе 6,01 — 6,10 тенге.

По итогам дневных торгов 28 апреля средневзвешенный курс доллара составил 457,21 тенге, снизившись на 2,95 тенге.