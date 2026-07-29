Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 472,00 теңге, продажа 479,00 теңге;
- евро: покупка 537,00 теңге, продажа 547,00 теңге;
- рубль: покупка 5,45 теңге, продажа 5,85 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 474,19 теңге, продажа 477,08 теңге;
- евро: покупка 538,90 теңге, продажа 543,97 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,65 — 5,79 теңге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 474,96 теңге, продажа 477,18 теңге;
- евро: покупка 538,25 теңге, продажа 544,14 теңге;
- рубль: покупка 5,67 теңге, продажа 5,74 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 476,75 теңге, 1 евро 541,59 теңге, 1 рубль 6,06 теңге.
По итогам дневных торгов 28 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,75 теңге, поднявшись на 2,99 теңге.