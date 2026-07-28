Курс доллара немного вырос к теңге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 476,75 теңге, поднявшись на 2,99 теңге. Официальный курс Национального банка на 28 июля установлен на уровне 473,40 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 472,00 теңге, продают по 479,00 теңге. Евро можно приобрести по 537,00 теңге, а продать по 547,00 теңге. Рубль покупают по 5,45, а продают по 5,85 теңге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 474,03 теңге, продают по 476,83 теңге. Евро торгуется в диапазоне 538,34 — 543,41 теңге, а рубль в районе 5,64 — 5,77 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 474,81 теңге, а продают по 477,26 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 537,74 — 543,19 теңге, а рубль в районе 5,69 — 5,75 теңге.

По итогам дневных торгов 27 июля средневзвешенный курс доллара составил 473,40 теңге, снизившись на 2,58 теңге.