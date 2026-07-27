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    Теңге немного укрепился к доллару на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    валюта
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,40 теңге, снизившись на 2,58 теңге. Официальный курс Национального банка на 24 июля установлен на уровне 476,07 теңге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469,97 теңге, продают по 476,97 теңге. Евро можно приобрести по 534,96 теңге, а продать по 544,96 теңге. Рубль покупают по 5,70, а продают по 6,10 теңге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 472,65 теңге, продают по 475,14 теңге. Евро торгуется в диапазоне 537,34 — 542,33 теңге, а рубль: 5,65 — 5,79 теңге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 472,31 теңге, а продают по 474,70 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 536,81 — 541,81 теңге, а рубль в районе 5,69 — 5,75 теңге.

    По итогам дневных торгов 24 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,07 теңге, поднявшись на 9,85 теңге.

    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор