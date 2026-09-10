Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 сентября
Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: продажа 451,76 теңге, покупка 458,89 теңге;
— евро: продажа 522,75 теңге, покупка 532,75 теңге;
— рубль: продажа 5,15 теңге, покупка 5,36 теңге.
В обменниках Алматы:
— доллар: можно продать за 453,43 теңге, купить за 455,73 теңге;
— евро: продажа 529,12 теңге, покупка 533,53 теңге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,15 — 5,26 теңге.
В Шымкенте:
— доллар: продажа 454,23 теңге, покупка 456,33 теңге;
— евро: продажа 528,17 теңге, покупка 532,79 теңге;
— рубль: продажа 5,16 теңге, покупка 5,23 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 456,89 теңге, 1 евро 531,36 теңге, 1 рубль 5,32 теңге.
По итогам дневных торгов 9 сентября средневзвешенный курс доллара составил 456,89 теңге, поднявшись на 2,5 теңге.