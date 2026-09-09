Доллар подорожал еще на 2 теңге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 456,89 теңге, поднявшись на 2,5 теңге. Официальный курс Национального банка на 9 сентября установлен на уровне 454,46 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны жители могут продать доллар в среднем по 452,54 теңге, а купить — по 459,67 теңге. Евро можно продать по 523,56 теңге, а приобрести — по 533,56 теңге. Российский рубль принимают по 5,15 теңге, продают — по 5,36 теңге.

В Алматы доллар можно продать в среднем по 454,32 теңге, а купить — по 456,37 теңге. Евро жители могут продать по 529,26 теңге, а приобрести — по 533,70 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,14 теңге, а купить по 5,26 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар можно продать по 454,74 теңге, а купить — по 456,83 теңге. Евро можно продать по 528,26 теңге, приобрести — по 533,00 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,15 теңге, а купить — по 5,22 теңге.

По итогам дневных торгов 8 сентября средневзвешенный курс доллара составил 454,46 теңге, поднявшись на 0,19 теңге.