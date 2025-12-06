Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 506,62 тенге, продажа — 509,96 тенге;
— евро: покупка — 588,79 тенге, продажа — 594,67 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 504,93 тенге, продают по 511,90 тенге;
— евро: покупка — 584,69 тенге, продажа — 594,67 тенге;
— рубль: покупка — 6,45 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 506,25 тенге, продают по 508,48 тенге;
— евро: покупка — 586,00 тенге, продажа — 592,59 тенге;
— рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,60 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,49 тенге, 1 евро — 587,73 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.
По итогам дневных торгов 5 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,88 тенге.