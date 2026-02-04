РУ
    08:34, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 февраля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 501,11 тенге, продажа — 503,75 тенге;
    — евро: покупка — 592,12 тенге, продажа — 597,00 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,45 — 6,57 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 493,37 тенге, продают по 506,93 тенге;
    — евро: покупка — 590,99 тенге, продажа — 600,91 тенге;
    — рубль: покупка — 6,35 тенге, продажа — 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 502,03 тенге, продают по 504,31 тенге;
    — евро: покупка — 592,38 тенге, продажа — 598,66 тенге;
    — рубль: покупка — 6,49 тенге, продажа — 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,44 тенге, 1 евро — 593,35 тенге, 1 рубль — 6,55 тенге.

    По итогам дневных торгов 3 февраля средневзвешенный курс доллара составил 503,44 тенге, снизившись на 1,73 тенге. 

