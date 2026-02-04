Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 501,11 тенге, продажа — 503,75 тенге;
— евро: покупка — 592,12 тенге, продажа — 597,00 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,45 — 6,57 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 493,37 тенге, продают по 506,93 тенге;
— евро: покупка — 590,99 тенге, продажа — 600,91 тенге;
— рубль: покупка — 6,35 тенге, продажа — 6,65 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 502,03 тенге, продают по 504,31 тенге;
— евро: покупка — 592,38 тенге, продажа — 598,66 тенге;
— рубль: покупка — 6,49 тенге, продажа — 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,44 тенге, 1 евро — 593,35 тенге, 1 рубль — 6,55 тенге.
По итогам дневных торгов 3 февраля средневзвешенный курс доллара составил 503,44 тенге, снизившись на 1,73 тенге.