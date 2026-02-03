РУ
    16:14, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Доллар немного подешевел на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 503,44 тенге, снизившись на 1,73 тенге. Официальный курс Национального банка на 3 февраля установлен на уровне 505,17 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 503,39 тенге, продают по 505,43 тенге. Евро торгуется в диапазоне 594,32-598,74 тенге, а рубль — 6,45-6,58 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 501,00 тенге, продают по 508,00 тенге. Евро можно приобрести по 592,01 тенге, а продать по 601,99 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,65 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 503,36 тенге, а продают по 505,39 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 593,97 — 599,66 тенге, а рубль в районе 6,50 — 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 2 февраля средневзвешенный курс доллара составил 505,17 тенге, поднявшись на 3,93 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
