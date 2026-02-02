Доллар подорожал на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 505,17 тенге, поднявшись на 3,93 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 февраля установлен на уровне 501,02 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 504,81 тенге, продают по 507,03 тенге. Евро торгуется в диапазоне 596,48-600,97 тенге, а рубль — 6,47-6,59 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 501,99 тенге, продают по 508,99 тенге. Евро можно приобрести по 594,00 тенге, а продать по 604,00 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,65 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 504,82 тенге, а продают по 506,98 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 596,03 — 601,85 тенге, а рубль в районе 6,52 — 6,59 тенге.

По итогам дневных торгов 30 января средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге.