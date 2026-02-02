РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Доллар подорожал на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 505,17 тенге, поднявшись на 3,93 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 февраля установлен на уровне 501,02 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 504,81 тенге, продают по 507,03 тенге. Евро торгуется в диапазоне 596,48-600,97 тенге, а рубль — 6,47-6,59 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 501,99 тенге, продают по 508,99 тенге. Евро можно приобрести по 594,00 тенге, а продать по 604,00 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,65 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 504,82 тенге, а продают по 506,98 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 596,03 — 601,85 тенге, а рубль в районе 6,52 — 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 января средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают