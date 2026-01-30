РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:11, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар опустился до 501 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге. Официальный курс Национального банка на 30 января установлен на уровне 503,17 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 501,07 тенге, продают по 503,28 тенге. Евро торгуется в диапазоне 595,37-598,91 тенге, а рубль — 6,51-6,63 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 499,00 тенге, продают по 506,00 тенге. Евро можно приобрести по 591,00 тенге, а продать по 601,00 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,70 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 501,48 тенге, а продают по 503,62 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 596,22 — 601,92 тенге, а рубль в районе 6,56 — 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 29 января средневзвешенный курс доллара составил 503,17 тенге, снизившись на 0,77 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
