Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 504,24 тенге, продажа 506,82 тенге;
— евро: покупка 586,73 тенге, продажа 592,58 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,43 — 6,55 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 502,51 тенге, продают по 509,46 тенге;
— евро: покупка 584,40 тенге, продажа 594,37 тенге;
— рубль: покупка 6,43 тенге, продажа 6,53 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 503,11 тенге, продают по 505,36 тенге;
— евро: покупка 586,63 тенге, продажа 592,63 тенге;
— рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,53 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,89 тенге, 1 евро 587,54 тенге, 1 рубль 6,48 тенге.
По итогам дневных торгов 3 декабря средневзвешенный курс доллара составил 503,89 тенге, снизившись на 4,07 тенге.