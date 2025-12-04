РУ
    08:53, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 504,24 тенге, продажа 506,82 тенге;
    — евро: покупка 586,73 тенге, продажа 592,58 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,43 — 6,55 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 502,51 тенге, продают по 509,46 тенге;
    — евро: покупка 584,40 тенге, продажа 594,37 тенге;
    — рубль: покупка 6,43 тенге, продажа 6,53 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 503,11 тенге, продают по 505,36 тенге;
    — евро: покупка 586,63 тенге, продажа 592,63 тенге;
    — рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,53 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,89 тенге, 1 евро 587,54 тенге, 1 рубль 6,48 тенге.

    По итогам дневных торгов 3 декабря средневзвешенный курс доллара составил 503,89 тенге, снизившись на 4,07 тенге.

