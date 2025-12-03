Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 507,68 тенге, продажа — 510,13 тенге;
— евро: покупка — 588,93 тенге, продажа — 594,85 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 505,57 тенге, продают по 512,54 тенге;
— евро: покупка — 587,46 тенге, продажа — 597,46 тенге;
— рубль: покупка — 6,47 тенге, продажа — 6,57 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 507,30 тенге, продают по 509,57 тенге;
— евро: покупка — 588,85 тенге, продажа — 595,22 тенге;
— рубль: покупка — 6,49 тенге, продажа — 6,56 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,2 тенге, 1 евро — 589,82 тенге, 1 рубль — 6,54 тенге.
По итогам дневных торгов 2 декабря средневзвешенный курс доллара составил 508,20 тенге, снизившись на 4,8 тенге.