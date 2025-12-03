РУ
    08:53, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 507,68 тенге, продажа — 510,13 тенге;
    — евро: покупка — 588,93 тенге, продажа — 594,85 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 505,57 тенге, продают по 512,54 тенге;
    — евро: покупка — 587,46 тенге, продажа — 597,46 тенге;
    — рубль: покупка — 6,47 тенге, продажа — 6,57 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 507,30 тенге, продают по 509,57 тенге;
    — евро: покупка — 588,85 тенге, продажа — 595,22 тенге;
    — рубль: покупка — 6,49 тенге, продажа — 6,56 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,2 тенге, 1 евро — 589,82 тенге, 1 рубль — 6,54 тенге.

    По итогам дневных торгов 2 декабря средневзвешенный курс доллара составил 508,20 тенге, снизившись на 4,8 тенге. 

