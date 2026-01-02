Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 509,20 тенге, продажа — 515,32 тенге;
— евро: покупка — 593,71 тенге, продажа — 603,78 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,7 — 6,39 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге;
— евро: покупка — 592,22 тенге, продажа — 602,11 тенге;
— рубль: покупка — 6,15 тенге, продажа — 6,50 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 511,29 тенге, продают по 516,14 тенге;
— евро: покупка — 590,83 тенге, продажа — 599,83 тенге;
— рубль: покупка — 6,19 тенге, продажа — 6,38 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро — 593,44 тенге, 1 рубль — 6,34 тенге.
По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге.