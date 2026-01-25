09:22, 25 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 503,74 тенге, продажа 506,09 тенге;
- евро: покупка 592,38 тенге, продажа 596,98 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,49 — 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 503,00 тенге, продают по 510,00 тенге;
- евро: покупка 590,00 тенге, продажа 600,00 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,75 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 503,91 тенге, продают по 505,91 тенге;
- евро: покупка 590,48 тенге, продажа 595,63 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,35 тенге, 1 евро 590,63 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.
По итогам дневных торгов 22 января средневзвешенный курс доллара составил 503,35 тенге, снизившись на 2,36 тенге.