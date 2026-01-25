РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:22, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 503,74 тенге, продажа 506,09 тенге;
    • евро: покупка 592,38 тенге, продажа 596,98 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,49 — 6,60 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 503,00 тенге, продают по 510,00 тенге;
    • евро: покупка 590,00 тенге, продажа 600,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,75 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 503,91 тенге, продают по 505,91 тенге;
    • евро: покупка 590,48 тенге, продажа 595,63 тенге;
    • рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,35 тенге, 1 евро 590,63 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.

    По итогам дневных торгов 22 января средневзвешенный курс доллара составил 503,35 тенге, снизившись на 2,36 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают