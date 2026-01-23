РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:15, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Курс доллара опустился до 503 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    курс валют
    Фото: pixabay.com

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 503,35 тенге, снизившись на 2,36 тенге. Официальный курс Национального банка на 23 января установлен на уровне 505,71 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 504,08 тенге, продают по 506,35 тенге. Евро торгуется в диапазоне 590,88-595,26 тенге, а рубль — 6,51-6,62 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 503,00 тенге, продают по 510,00 тенге. Евро можно приобрести по 590,00 тенге, а продать по 600,00 тенге. Рубль покупают по 6,45, продают по 6,75 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 503,66 тенге, а продают по 505,78 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 589,91 – 594,86 тенге, а рубль в районе 6,55 – 6,62 тенге.

    По итогам дневных торгов 22 января средневзвешенный курс доллара составил 505,71 тенге, снизившись на 0,94 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают