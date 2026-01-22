РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:44, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Курс тенге продолжает укрепление к доллару

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 505,71 тенге, снизившись на 0,94 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 января установлен на уровне 506,70 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 505,57 тенге, продают по 507,81 тенге. Евро торгуется в диапазоне 590,60-595,09 тенге, а рубль — 6,50-6,62 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 504,01 тенге, продают по 511,01 тенге. Евро можно приобрести по 589,97 тенге, а продать по 599,97 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,70 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 505,81 тенге, а продают по 507,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 590,36 – 595,40 тенге, а рубль в районе 6,52 – 6,60 тенге.

    По итогам дневных торгов 21 января средневзвешенный курс доллара составил 506,70 тенге, снизившись на 0,46 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают