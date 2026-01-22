Курс тенге продолжает укрепление к доллару

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 505,71 тенге, снизившись на 0,94 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 января установлен на уровне 506,70 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 505,57 тенге, продают по 507,81 тенге. Евро торгуется в диапазоне 590,60-595,09 тенге, а рубль — 6,50-6,62 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 504,01 тенге, продают по 511,01 тенге. Евро можно приобрести по 589,97 тенге, а продать по 599,97 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,70 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 505,81 тенге, а продают по 507,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 590,36 – 595,40 тенге, а рубль в районе 6,52 – 6,60 тенге.

По итогам дневных торгов 21 января средневзвешенный курс доллара составил 506,70 тенге, снизившись на 0,46 тенге.