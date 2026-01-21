РУ
    Курс доллара снизился до 506 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 506,70 тенге, снизившись на 0,46 тенге. Официальный курс Национального банка на 21 января установлен на уровне 507,05 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 506,62 тенге, продают по 508,84 тенге. Евро торгуется в диапазоне 591,66-596,25 тенге, а рубль — 6,42-6,53 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 506,00 тенге, продают по 513,00 тенге. Евро можно приобрести по 589,97 тенге, а продать по 599,97 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 506,78 тенге, а продают по 508,95 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 592,00 – 596,93 тенге, а рубль в районе 6,47 – 6,53 тенге.

    По итогам дневных торгов 20 января средневзвешенный курс доллара составил 507,05 тенге, снизившись на 2,42 тенге. 

