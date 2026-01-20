РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:07, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Курс тенге продолжает укрепляться

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 507,05 тенге, снизившись на 2,42 тенге. Официальный курс Национального банка на 20 января установлен на уровне 509,63 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 507,93 тенге, продают по 510,30 тенге. Евро торгуется в диапазоне 591,15-595,66 тенге, а рубль — 6,42-6,53 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 506,01 тенге, продают по 513,01 тенге. Евро можно приобрести по 589,84 тенге, а продать по 601,31 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 508,12 тенге, а продают по 510,23 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 591,10 – 596,72 тенге, а рубль в районе 6,47 – 6,54 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 января средневзвешенный курс доллара составил 509,63 тенге, снизившись на 2,44 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
