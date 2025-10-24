РУ
    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 538,70 тенге, продажа 540,54 тенге;
    — евро: покупка 623,21 тенге, продажа 627,15 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,63 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 537,39 тенге, продают по 543,33 тенге;
    — евро: покупка 622,53 тенге, продажа 630,48 тенге;
    — рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 537,87 тенге, продают по 539,87 тенге;
    — евро: покупка 623,58 тенге, продажа 628,23 тенге;
    — рубль: покупка 6,53 тенге, продажа 6,60 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 538,11 тенге, 1 евро 623,51 тенге, 1 рубль 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 23 октября средневзвешенный курс доллара составил 538,11 тенге, снизившись на 0,46 тенге. 

