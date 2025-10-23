РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:05, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Тенге продолжает укрепляться на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 538,11 тенге, снизившись на 0,46 тенге. Официальный курс Национального банка на 23 октября установлен на уровне 538,53 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 538,08 тенге, продают по 539,81 тенге. Евро торгуется в диапазоне 623,59-627,42 тенге, а рубль — 6,51-6,62 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 537,44 тенге, продают по 543,44 тенге. Евро можно приобрести по 622,53 тенге, а продать по 630,55 тенге. Рубль покупают по 6,55, продают по 6,70 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 537,94 тенге, а продают по 539,98 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 623,69 — 628,35 тенге, а рубль в районе 6,53 — 6,60 тенге.

    По итогам дневных торгов 22 октября средневзвешенный курс доллара составил 538,53 тенге, снизившись на 0,08 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Фондовый рынок
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают