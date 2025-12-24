Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 510,49 тенге, продажа — 513 тенге;
— евро: покупка — 599,81 тенге, продажа — 604,75 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,54 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 508,27 тенге, продают по 515,25 тенге;
— евро: покупка — 599,28 тенге, продажа — 609,27 тенге;
— рубль: покупка — 6,37 тенге, продажа — 6,52 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 510,13 тенге, продают по 512,45 тенге;
— евро: покупка — 599,04 тенге, продажа — 604,93 тенге;
— рубль: покупка — 6,41 тенге, продажа — 6,47 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,18 тенге, 1 евро — 601,91 тенге, 1 рубль — 6,51 тенге.
По итогам дневных торгов 23 декабря средневзвешенный курс доллара составил 510,18 тенге, снизившись на 4,98 тенге.