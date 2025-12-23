Доллар подешевел почти на 5 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 510,18 тенге, снизившись на 4,98 тенге. Официальный курс Национального банка на 23 декабря установлен на уровне 515,02 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,28 тенге, продают по 513,59 тенге. Евро торгуется в диапазоне 599,89-604,91 тенге, а рубль — 6,41-6,54 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 508,31 тенге, продают по 515,31 тенге. Евро можно приобрести по 599,25 тенге, а продать по 609,25 тенге. Рубль покупают по 6,37, продают по 6,52 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,45 тенге, а продают по 512,73 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 599,22 — 605,04 тенге, а рубль в районе 6,41 — 6,48 тенге.

По итогам дневных торгов 22 декабря средневзвешенный курс доллара составил 515,02 тенге, снизившись на 2,55 тенге.