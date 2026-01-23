08:26, 23 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 505,81 тенге, продажа 508,31 тенге;
- евро: покупка 590,68 тенге, продажа 595,13 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,51 — 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 504,03 тенге, продают по 510,97 тенге;
- евро: покупка 590,00 тенге, продажа 599,93 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 505,55 тенге, продают по 507,72 тенге;
- евро: покупка 590,19 тенге, продажа 595,26 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,71 тенге, 1 евро 591,43 тенге, 1 рубль 6,65 тенге.
По итогам дневных торгов 22 января средневзвешенный курс доллара составил 505,71 тенге, снизившись на 0,94 тенге.