РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:42, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 517,33 тенге, продажа — 519,21 тенге;
    — евро: покупка — 603,84 тенге, продажа — 608,36 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,36 — 6,48 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 514,26 тенге, продают по 521,21 тенге;
    — евро: покупка — 600,64 тенге, продажа — 610,64 тенге;
    — рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 517,00 тенге, продают по 518,94 тенге;
    — евро: покупка — 603,44 тенге, продажа — 608,67 тенге;
    — рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,48 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,66 тенге, 1 евро — 606,49 тенге, 1 рубль — 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 декабря средневзвешенный курс доллара составил 517,55 тенге, поднявшись на 3,54 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают