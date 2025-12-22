Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 517,33 тенге, продажа — 519,21 тенге;
— евро: покупка — 603,84 тенге, продажа — 608,36 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,36 — 6,48 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 514,26 тенге, продают по 521,21 тенге;
— евро: покупка — 600,64 тенге, продажа — 610,64 тенге;
— рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,55 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 517,00 тенге, продают по 518,94 тенге;
— евро: покупка — 603,44 тенге, продажа — 608,67 тенге;
— рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,66 тенге, 1 евро — 606,49 тенге, 1 рубль — 6,44 тенге.
По итогам дневных торгов 19 декабря средневзвешенный курс доллара составил 517,55 тенге, поднявшись на 3,54 тенге.