РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар вновь укрепился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 517,55 тенге, поднявшись на 3,54 тенге. Официальный курс Национального банка на 19 декабря установлен на уровне 513,55 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 517,77 тенге, продают по 519,73 тенге. Евро торгуется в диапазоне 604,98-609,71 тенге, а рубль — 6,38-6,51 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 514,64 тенге, продают по 521,64 тенге. Евро можно приобрести по 600,73 тенге, а продать по 610,75 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,50 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 517,10 тенге, а продают по 519,26 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 603,69-608,86 тенге, а рубль в районе 6,39-6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 18 декабря средневзвешенный курс доллара составил 513,55 тенге, снизившись на 0,77 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают