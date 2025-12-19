Доллар вновь укрепился на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 517,55 тенге, поднявшись на 3,54 тенге. Официальный курс Национального банка на 19 декабря установлен на уровне 513,55 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 517,77 тенге, продают по 519,73 тенге. Евро торгуется в диапазоне 604,98-609,71 тенге, а рубль — 6,38-6,51 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 514,64 тенге, продают по 521,64 тенге. Евро можно приобрести по 600,73 тенге, а продать по 610,75 тенге. Рубль покупают по 6,35, продают по 6,50 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 517,10 тенге, а продают по 519,26 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 603,69-608,86 тенге, а рубль в районе 6,39-6,47 тенге.

По итогам дневных торгов 18 декабря средневзвешенный курс доллара составил 513,55 тенге, снизившись на 0,77 тенге.