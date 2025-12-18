РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:12, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара снизился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 513,55 тенге, снизившись на 0,77 тенге. Официальный курс Национального банка на 18 декабря установлен на уровне 514,31 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 515,54 тенге, продают по 517,75 тенге. Евро торгуется в диапазоне 602,51-607,71 тенге, а рубль — 6,41-6,53 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 513,46 тенге, продают по 520,46 тенге. Евро можно приобрести по 598,49 тенге, а продать по 608,49 тенге. Рубль покупают по 6,41, продают по 6,57 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 514,74 тенге, а продают по 516,91 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 602,03 – 607,52 тенге, а рубль в районе 6,39 – 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 18 декабря средневзвешенный курс доллара составил 514,31 тенге, снизившись на 4,5 тенге. 

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
