    16:25, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара снизился на 4 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 514,31 тенге, снизившись на 4,5 тенге. Официальный курс Национального банка на 17 декабря установлен на уровне 519,61 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 515,34 тенге, продают по 517,54 тенге. Евро торгуется в диапазоне 602,20-607,58 тенге, а рубль — 6,39-6,52 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 512,65 тенге, продают по 519,63 тенге. Евро можно приобрести по 597,60 тенге, а продать по 608,00 тенге. Рубль покупают по 6,38, продают по 6,53 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 514,14 тенге, а продают по 516,20 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 601,89 — 607,64 тенге, а рубль в районе 6,41 — 6,50 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 декабря средневзвешенный курс доллара составил 519,61 тенге, снизившись на 2,63 тенге. 

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
